أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بإخماد حريق خارج سياج معمل للحليب في أبو غريب. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "حريقاً اندلع في حشائش واعشاب خارج سياج معمل للحليب في أبو غريب غربي العاصمة بغداد". وأضاف أن "الحريق تم إخماده من قبل فرق الدفاع المدني، ومنع توسعه إلى داخل المعمل".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إخماد حريق خارج سياج معمل للحليب في أبو غريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.