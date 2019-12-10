الاتحاد الأوروبي يخصص 6 مليارات يورو للاجئين في تركيا

خصص الاتحاد الأوروبي الـ6 مليارات يورو كاملة التي تعهد بها للاجئين في تركيا بموجب اتفاق عام 2016 مع أنقرة لوقف وصول المهاجرين إلى أوروبا، حسب ما أعلنت المفوضية الأوروبية.
وصرح مسؤول بالمفوضية بأن التعبئة الكاملة لمبلغ 6 مليارات يورو تؤكد وفاء الاتحاد الأوروبي بوعوده، مضيفا أنهم سيواصلون دعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة في تركيا بالعديد من المجالات المختلفة.
من جهته قال مفوض الاتحاد لإدارة الأزمات جانيز ليناريتش، إن دعم اللاجئين في تركيا يمثل أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، مضيفا أن الدعم يغطي الاحتياجات الأساسية لأكثر من 1.7 مليون لاجئ، مثل الإيجار والدواء.
وفي مقابل تعهد الاتحاد الأوروبي بتوفير التمويل وغيره من الالتزامات، وافقت أنقرة عام 2016 على منع المهاجرين واللاجئين من محاولة الوصول إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يشهد انقسامات بين الدول الأعضاء بشأن كيفية التعامل مع المهاجرين الذي يصلون إليه.
يذكر أن تركيا تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم، حيث تأوي 4 ملايين لاجئ، بينهم أكثر من 3.5 مليون من سوريا.
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