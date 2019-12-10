توافق أمريكي روسي على عدم تحول سوريا إلى ملجأ "داعش"

وزير الخارجية الأمريكي خلال الاجتماع مع نظيره الروسي - أ.ف.ب

قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تتعاون مع روسيا في بعض الملفات وتختلف في أخرى، لكنهما تتفقان على عدم تحول سوريا إلى ملجأ لداعش.



وأضاف بومبيو، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في واشنطن، أنه تم الاتفاق على مواصلة الجهود للوصول إلى حل سياسي في سوريا وليس حلا عسكريا.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن هناك توافقا بين واشنطن وموسكو على عدم السماح بأن تصبح سوريا ملجأ لداعش.

وأكد بومبيو أن بلاده لن تصمت إذا حاولت أي دولة التدخل في الانتخابات الأمريكية المقبلة.

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من جانب آخر، قال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي إن "جميع المزاعم حول تدخلنا في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة ليس لها أساس من الصحة".

وفيما يخص الملف السوري، أوضح وزير الخارجية الروسي أن هناك اتجاها عاما نحو التسوية السلمية في سوريا والتعاون مع الولايات المتحدة وباقي الأطراف المعنية للقضاء على الإرهاب هناك.

وأكد وزير الخارجية الروسي أنه ناقش مع نظيره الأمريكي ملف الحد من التسلح، وكذلك بعض النزاعات الإقليمية، موضحا أن بلاده لن تسمح بانتشار الأسلحة النووية وتسعى لأن يكون هناك مراقبة عالمية للحد منها.

وعبر لافروف، عن قلق موسكو البالغ تجاه التطورات التي شهدها مضيق هرمز، مطالبا بضرورة ضمان حرية حركة الملاحة هناك.

وأشار وزير الخارجية الروسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الأمريكي، إلى أهمية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، مضيفا أن موسكو تتابع عن كثب المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وتعمل على تنسيق المواقف مع الصين في هذا الملف.

وأكد لافروف أن العقوبات الأمريكية على روسيا لا تفيد أي طرف.