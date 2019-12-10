محكمة موريتانية تكشف فساد الإخوان في بلدتين

كشفت تقارير مالية جديدة أصدرتها محكمة الحسابات الموريتانية، الثلاثاء، عن فساد حزب الإخوان "تواصل" خلال إدارة بلديتين في الفترة بين 2007 و2017.

واستعرضت التقارير الخروقات وأنماط الإدارة الفاسدة في كل من بلدتي "عرفات" التي يديرها الإخوان حاليا، وكذلك بلدية "دار النعيم" خلال فترة رئاستها السابقة من طرف التنظيم ما قبل هزيمتهم في انتخابات عمدة هذه البلدية في سبتمبر/أيلول 2018.

صفقات مشبوهة

التقارير التي اطلعت عليها "العين الإخبارية" تستعرض في بنودها المتعلقة بإدارة البلديتين، ما تصفه المحكمة بمؤشرات تثير الشكوك حول مدى فاعلية النفقات والتي من بينها على سبيل المثال منح صفقات فاسدة لموردين ببلدية "عرفات" لإنجاز أكشاك بالخرسانة قبل أن يتم التحايل على الصفقة بإنجازها بمادة الألومنيوم الأقل صلابة والذي يكون محددا بالصفقة الأصلية.

ومن بين الخروقات وممارسات الفساد في تسيير بلدية عرفات لسنة 2016 و2017 كذلك يضيف التقرير نفقات مبالغا فيها لصيانة وتشغيل سيارات قديمة بحظيرة البلدية بالنظر لتهالك هذه السيارات وعدم قدرتها على أداء مهماتها مما يعني أن هذه الصيانة كانت فقط للتستر على نهب أموال البلدية.

تقارير محكمة الحسابات الموريتانية للفترة ما بين 2007 و2017 فضحت كذلك سوء إدارة بلدية عرفات التي يديرها الإخوان والمبالغة في الفواتير لاختلاس المال العام.

تحايل وضعف أداء

ورغم ما كشفته التقارير من خروقات وفضائح فساد طالت البلديات التي أدارها حزب التنظيم، فقد برز انكشاف الجماعة بشكل أوضح من خلال المحاولة الفاشلة لنشطاء التنظيم للتستر على هذه الإخفاقات والدفاع عنها، وتم التصدي لهم من طرف الكتاب والمدونين الموريتانيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

الكاتب والمدون صلاح نافع صلاح أكد أن "هذا الفساد يظهر من خلال اقتناء بعض عمد التنظيم للسيارات الفاخرة التي ما كان لهم أن يقتنوها إلا بهذا الاختلاس الذي أظهرته تقارير المحكمة".

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من جانبه، عبّر الكاتب والإعلامي مولاي ابحيده عن استغرابه لدفاع البعض عن بعض المشمولين في التقارير الجديدة لمحكمة الحسابات.

وأشار إلى أن "الفساد لا تيار له ولا فكر في إشارة إلى اصطفاف عناصر الإخوان ودفاعهم عن قادتهم المتهمين بسوء التسيير".

أما المدوِّنة والكاتبة السالمة الشيخ الولي فاستغربت هي الأخرى دفاع عناصر الإخوان عن عمدة بلدية عرفات التي يديرها التنظيم، أمام تقرير محكمة الحسابات الجديد.

ولفتت إلى ما وصفته بـ"تلميع" هذا العمدة الذي لا يستطيع أن يحجب تضخيمه للفواتير بأربعة أضعاف من أجل اختلاس أموال البلدية".

تورط بملف الدواء المغشوش

وتأتي هذه التقارير في وقت يواجه فيه التنظيم تبعات تورطه فيما يعرف بملف الدواء المغشوش ومعارضة قانون إصلاح الصيدلة بالبلاد.

ويكشف تطبيق السلطات الموريتانية لقانون الصيدلة الجديد المزيد من الأدلة حول تورط التنظيم في تسريب الأدوية المغشوشة للأسواق هناك، والتي تعد أحد مصادر تمويل الجماعة الإرهابية، بحسب مراقبين.

وبدأت السلطات الموريتانية قبل أسبوع حملة ضد الصيدليات والعيادات الطبية الخاصة غير المطابقة للقانون الجديد، وسط تضامن واسع مع الحملة في أوساط الرأي العام، وعبر منصات التواصل الاجتماعي في البلاد.

والقانون الجديد في موريتانيا كشف عن موقف تنظيم الإخوان الإرهابي ونواياه ضد محاربة الفساد، حيث رفضه التنظيم بشدة ونفذ وقفات احتجاجية ضده.

وبالتزامن مع حملة رفض التنظيم الإرهابي للقانون نفذت وزارة الصحة حملات مداهمة ضد أوكار الأدوية المغشوشة في البلاد.