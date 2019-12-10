محكمة روسية تدين 11 شخصا في تفجير "سان بطرسبرج"

قضت محكمة روسية، الثلاثاء، بسجن 11 شخصا بعد إدانتهم بالتخطيط لتفجير انتحاري في مترو سان بطرسبرج أدى لمقتل 15 شخصا وإصابة العشرات أثناء زيارة للرئيس فلاديمير بوتين إلى مسقط رأسه عام 2017.



وقضت المحكمة بسجن روسي من قرجيزستان مدى الحياة بعد إدانته بتنظيم الهجوم في حين تراوحت فترات سجن 9 رجال وامرأة، معظمهم من دول الاتحاد السوفيتي السابق الواقعة في وسط آسيا، بين 19 و28 عاما.

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ونفى جميع المدانين التهم الموجهة إليهم.

وقالت المحكمة إن الانتحاري زرع قبل تنفيذه الهجوم قنبلة ثانية في المترو كان يعتزم تفجيرها عن بعد لكنها لم تنفجر.

ووصفت اللجنة، في بيان لها، المدانين بأنهم من الإرهابيين المنتمين لجماعة أسسها قرجيزي يدعى سراج الدين مختاروف في سوريا عام 2013.