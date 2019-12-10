شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. وزير الخارجية البحريني يعرب عن أسفه لعدم جدية دولة قطر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 الخليج 365 أوضح الشيخ "خالد بن أحمد آل خليفة" وزير الخارجية البحريني، أن ما صرح به وزير خارجية قطر بأن الحوار مع السعودية قد تجاوز المطالب التي وضعتها الدول الأربع لا يعكس أي مضمون تم بحثه مطلقاً.

وأعرب "آل خليفة" عن أسفه لعدم جدية دولة قطر في إنهاء أزمتها مع دول الرباعي العربي، مضيفاً أن دول الرباعي متمسكه بموقفها وبمطالبها المشروعة من قطر والقائمة على المبادئ الستة الصادرة عن اجتماع القاهرة

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