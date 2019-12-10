"قطر لا تريد الصلح" هاشتاغ يتصدر الترند في تويتر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

دشن نشطاء موقع التدوين المصغر "تويتر"، اليوم الثلاثاء، هاشتاجًا حمل اسم "قطر لا تريد الصلح".



وفي غضون ساعات قليلة، وبفضل التفاعل الكبير من قبل النشطاء، تصدر الهاشتاج الذي يحمل عنوان #قطر_لا_تريد_الصلح التريند.

ويأتي تدشين هذا الهاشتاج بالتزامن مع انطلاق أعمال القمة الخليجية الـ 40 بالعاصمة السعودية الرياض.

وفضح المغردون والناشطون خلال تغريداتهم عبر هاشتاغ #قطر_لا_تريد_الصلح النظام القطري، كما أكدوا أن فكرة المصالحة التي يتداولها النظام القطري هو مجرد كلام على ورق، مؤكدين أن قطر تدعم الإرهاب المنتشر في العالم العربي والإسلامي.

Advertisements

وغردت هيتان الصادق على هاشتاغ #قطر_لا_تريد_الصلح قائلة:" القطريين هم من قطعوا صلة الرحم بأفعالهم الإرهابية كيف تريدوا الصلح بهذه الافعال الإجرامية.. #قطر_لا_تريد_الصلح".

وقال رباح بن سلمان خلال تغريدة على حسابه الخاص على موقع تويتر:" كيف تريد قطر الصلح ولم يصدر منها أي مبادرة صادقة حتي الان وبالعكس هي تنشر الأكاذيب عن طريق مواقع التواصل.. #قطر_لا_تريد_الصلح".

فيما قالت داليا على خلال تغريدة لها عبر هاشتاغ #قطر_لا_تريد_الصلح: " قطر لا تعرف سوي المكر والخديعة والكذب.. لا تستطيع الصدق في اقوالها ولو لمرة واحدة.. ولا تفعل سوي الإساءة للسعودية".

وغردت مريم العُليّ على الهاشتاغ قائلة:" القطريين هم اساس قطع علاقتنا من قديم الزمن بسبب أفعالهم الإرهابية كيف تريدوا الصلح بعد كل هذا الإجرام".

وعبرت الناشطة ندي طلال عن غضبها من سلوك قطر للسعودية قائلة:" قطر لا تعرف سوي الخداع والكذب لذلك تستمر في إساءتها للسعودية رغم انها تتظاهر بأنها تريد الصلح مع السعودية ولكن بتأكيد لا تستطيع خداع السعودية لان أساليب قطر محفوظة ..#قطر_لا_تريد_الصلح".