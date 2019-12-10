ترمب: هناك مؤامرة للإطاحة بي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن تقرير المفتش العام بشأن التحقيق الذي أجراه مكتب التحقيقات الاتحادي حول علاقة حملة ترمب بروسيا يظهر مؤامرة سياسية ضده، في تناقض مع نتائج التقرير.
وصرح ترمب في البيت الأبيض «لقد كانت هذه محاولة للإطاحة بي والكثير من الناس شاركوا فيها.. وقد تم ضبطهم»، وأضاف أن مكتب التحقيقات الاتحادي لفق أدلة وكذب على المحاكم.
وخلص تقرير المفتش العام مايكل هوروفيتز إلى أن مكتب التحقيقات الاتحادي تحرك بشكل ملائم عندما فتح التحقيق في صلات حملة المرشح ترمب الرئاسية وروسيا.
وأوضح أن المكتب كان لديه معلومات كافية لإسناد التحقيق عندما فتح التحقيق في 2016 الذي أطلق عليه اسم «كروس فاير هوريكان» حول حملة ترمب.
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