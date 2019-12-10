فلسطين تدعو مواطني القدس للمشاركة في الانتخابات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أفاد مسؤول فلسطيني بأن طلبا رسميا تم تقديمه إلى إسرائيل بشأن إجراء انتخابات فلسطينية عامة تشمل القدس، وأنهم ينتظرون ردها.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:»طلبنا رسميا من إسرائيل السماح لسكان القدس الشرقية بالمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية ترشحا وانتخابا».

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وأوضح الشيخ أن الطلب «وفق الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير وإسرائيل، كما جرى في الانتخابات الفلسطينية أعوام 1996 و2006 .

وأضاف «ننتظر رد إسرائيل على الطلب، وذلك تماشيا مع قرار الرئيس محمود عباس بإجراء الانتخابات»، وصرح عباس أمس بأنه لن يقبل أن ينتخب الفلسطينيون بالقدس في غير المدينة، مطالبا أوروبا بالتدخل لدى إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات فيها.

وأجريت آخر انتخابات عامة فلسطينية عام 2006 وفازت فيها حماس بأغلبية برلمانية، وسبق ذلك بعام فوز عباس بانتخابات رئاسية.