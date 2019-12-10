‬33 طفلا يقتلون في الحديدة وتعز شهريا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، تعز

كشفت وزارة حقوق الإنسان اليمنية أن إجمالي انتهاكات ميليشيات الحوثي الإيرانية ضد حقوق الإنسان بمحافظة تعز تجاوزت 30 ألف انتهاك متنوعة من عام 2015، وحتى نهاية الشهر الجاري من العام الحالي.

وأكد مدير مكتب حقوق الإنسان بمحافظة تعز علي سرحان في تقرير شامل أن الانتهاكات موزعة بين قتلى ومصابين ومختطفين ومهجرين بين رجال ونساء وأطفال، بالإضافة إلى الممتلكات المتضررة كليا وجزئيا، مؤكدا أن هذه الإحصائيات ليست نهائية، وقابلة للزيادة، وأن هناك انتهاكات لم يبلغ بها المكتب، بالإضافة إلى الانتهاكات الحاصلة في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.

وفي السياق قالت منظمة دولية معنية بحقوق الأطفال إن 33 طفلا يمنيا يقتلون ويصابون شهريا في مدينتي «الحديدة» و»تعز» خلال العام الحالي، وأكدت منظمة «أنقذوا الطفولة» ومقرها لندن، في تقرير لها بعد مرور عام على اتفاق استكهولم، أنه لا يزال الأطفال في اليمن ضحايا للنزاع الذي تسببت فيه ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وأضافت أن «الحديدة وتعز هما أكثر المناطق دموية بالنسبة للأطفال في اليمن، بعد عام واحد من توقيع اتفاقية استوكهولم التي كان من المفترض أن تحقق الاستقرار في هذه المناطق المشتعلة».

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وأشارت إلى أنه بين يناير وأكتوبر 2019، قتل أو جرح 33 طفلا كل شهر في مدينة الحديدة الساحلية وتعز في الجنوب الغربي لليمن، على الرغم من توقيع اتفاقية استوكهولم في 13 ديسمبر 2018.

وبحسب المنظمة فإن ما يقرب من نصف الأطفال الذين ماتوا كنتيجة مباشرة للنزاع في اليمن، قتلوا في الحديدة وتعز، وأردفت على الرغم من انخفاض عدد الإصابات مقارنة بعام 2018، إلا أنه بين يناير وأكتوبر 2019 قتل نحو 56 طفلا، وأصيب 170 نتيجة مباشرة للقتال في الحديدة، وأوضحت أن وفيات الأطفال ارتفعت في تعز، بأكثر من الضعف منذ توقيع اتفاق استوكهولم.

من جانب آخر، أتلف فريق مشروع مسام لنزع الألغام بالتنسيق مع القوات المشتركة 7287 لغما زرعتها ميليشيات الحوثي في الطرقات والمزارع والمناطق السكنية بالساحل الغربي.

وتمكن الفريق الهندسي من نزع آلاف الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في مختلف مناطق الساحل الغربي، ويسعى الفريق لتطهير بقية المناطق من تلك الحقول.

يذكر أن فريق مسام وبالتعاون والتنسيق مع قوات التحالف العربي سبق أن أتلف آلاف الألغام والعبوات الناسفة في الساحل الغربي.

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