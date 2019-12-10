شكرا لقرائتكم بومبيو: إذا تدخلت روسيا بانتخابات 2020.. سنرد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الثلاثاء، نظيره الروسي سيرغي لافروف من أي تدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2020.

وقال بومبيو في مؤتمر صحافي مشترك مع لافروف في واشنطن: "قلت بوضوح ما نتوقعه من روسيا.. إذا اتخذت روسيا أو أي طرف أجنبي إجراءات لتقويض عمليتنا الديمقراطية فسنرد".

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وأجمعت وكالات الاستخبارات الأميركية على اتهام موسكو بالتدخل في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها دونالد ترمب العام 2016. وبرزت أخيرا شبهات بأن روسيا قد تتدخل مجددا في انتخابات 2020.

وتابع بومبيو "إن إدارة ترمب ستعمل دائما لحماية استحقاقاتنا الانتخابية".

لكن لافروف رفض هذه الاتهامات وقال "أكدنا مجددا أن كل التكهنات حول تدخلنا المزعوم في العمليات الداخلية للولايات المتحدة لا أساس لها. ليس هناك أي واقعة تثبته، لم يقدم إلينا أحد دليلا لأنه ببساطة لم يحصل".