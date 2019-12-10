LBC: إعادة فتح الطريق عند المسلك الشرقي لأوتوستراد جونية

أفادت قناة الـ"LBC" عن "إعادة فتح الطريق عند المسلك الشرقي ل​أوتوستراد جونية​". وكان قد قُطع الاوتستراد قبل ساعة عند طريق جونيه بالمسلكين من قبل بعض المحتجين المطالبين بإطلاق سراح اصدقائهم الذين اوقفتهم القوى الامنية بتهمة قطع الطرقات صباح اليوم.

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