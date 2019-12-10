لفت نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد خلال استقباله معاون وزير تنسيق الشؤون السياسية والقانونية والأمنية لشؤون السياسة الخارجية في أندونيسيا لطفي رؤوف إلى "التطورات السياسية والميدانية في سوريا"، مؤكداً "استمرار سوريا في محاربة الإرهاب بكل أشكاله وتنظيماته والقضاء عليه بشكل كامل وفرض سلطة الدولة على كامل الأراضي السورية وخروج كل القوات الأجنبية غير الشرعية الموجودة عليها بما يحفظ سيادة سورية ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية".
وأشار إلى أن "الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب تؤثر على السوريين في مختلف المجالات ويجب إنهاؤها"، مشيداً بـ"العلاقة الودية التي تربط الجمهورية العربية السورية بالجمهورية الأندونيسية وكذلك بالمواقف المبدئية التي اتخذتها أندونيسيا إلى جانب سورية في الأزمة التي مرت بها"، داعياً إلى "بذل كل الجهود الممكنة لتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين الصديقين".
كانت هذه تفاصيل خبر فيصل المقداد اكد استمرار سوريا في محاربة الإرهاب بكل أشكاله وتنظيماته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.