لافروف: من الضروري العمل على إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني

أكد وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ في ​مؤتمر​ صحفي مشترك مع نظيره الاميركي ​مايك بومبيو​ أن "المستوى الحالي للعلاقات بين ​روسيا​ و​الولايات المتحدة​ لا يتوافق مع مصالح البلدين و​العالم​ ككل".

ولفت لافروف الى أنه "من الضروري العمل على إنقاذ الاتفاق ​النووي الإيراني​"، مشيراً الى "اننا نشدد على ضرورة أن يبقى البرنامج النووي الإيراني سلميا".

وشدد على أن "الشعب الفنزويلي هو من يحدد مصيره".

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