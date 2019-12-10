أعلنت المفوضية الأوروبية، في بيان لها، عن "تخصيص 6 مليارات يورو والتي تعهد بها للاجئين في تركيا بموجب اتفاق عام 2016 مع أنقرة لوقف وصول المهاجرين إلى أوروبا"، مشيرةً إلى أنه "تم تخصيص 4.3 مليار يورو على شكل عقود مع الوكالات التي تنفذ عمليات لدعم المهاجرين".
من جهته اوضح مفوض الاتحاد لإدارة الأزمات جانيز ليناريتش، ان "دعم اللاجئين في تركيا يمثل أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي"، مشدداً على ان "هذا الدعم يغطي الاحتياجات الأساسية لأكثر من 1.7 مليون لاجئ، مثل الإيجار والدواء".
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يخصص 6 مليارات يورو للاجئين في تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.