الاتحاد الأوروبي يخصص 6 مليارات يورو للاجئين في تركيا

أعلنت ​المفوضية الأوروبية​، في بيان لها، عن "تخصيص 6 مليارات يورو والتي تعهد بها للاجئين في ​تركيا​ بموجب اتفاق عام 2016 مع ​أنقرة​ لوقف وصول ​المهاجرين​ إلى ​أوروبا​"، مشيرةً إلى أنه "تم تخصيص 4.3 مليار يورو على شكل عقود مع الوكالات التي تنفذ عمليات لدعم المهاجرين".

من جهته اوضح مفوض الاتحاد لإدارة الأزمات جانيز ليناريتش، ان "دعم ​اللاجئين​ في تركيا يمثل أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي"، مشدداً على ان "هذا الدعم يغطي الاحتياجات الأساسية لأكثر من 1.7 مليون لاجئ، مثل الإيجار و​الدواء​".