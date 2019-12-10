صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن بالقرب من ساحة الوثبة وسط بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي لوكالة "​سبوتنيك​" الروسية بـ"وقوع صدامات بين متظاهرين و​قوات الأمن​ بالقرب من ساحة الوثبة وسط ​بغداد​".

وأوضح المصدر أن "صدامات وقعت لفترة قصيرة بين متظاهرين وقوات الأمن، بالقرب من ساحة الوثبة وسط بغداد، تخللها رشق للحجارة باتجاه قوات الأمن دون وقوع إصابات"، لافتاً الى أن "قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي في الهواء لإجبار ​المتظاهرين​ على العودة إلى وسط الساحة".

وأشار الى أن "ساحة الوثبة تشهد حاليا انقطاعا تاما للكهرباء دون معرفة الأسباب".

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