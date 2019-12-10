شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الكاميرون لـ"أفريقية البرلمان": دولتنا تنظر إلى مصر كدولة شقيقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة الشئون الأفريقية برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، بالسفير محمد لبرنغ، سفير دولة الكاميرون وعميد السلك الدبلوماسى الأفريقي.
وفى مستهل اللقاء- رحب رئيس اللجنة بالسفير، مؤكدا على عمق العلاقات المصرية الكاميرونية والتطلع إلى مزيد من التعاون بين برلمانى البلدين.
ومن جانبه، أثنى السفير لبرنغ، على حسن استقباله بمجلس النواب المصرى ولاسيما لجنة الشئون الأفريقية خاصة، مؤكدا أن جمهورية الكاميرون تنظر إلى مصر كدولة شقيقة لما يربط البلدين بعلاقات تاريخية وثيقة.
وقال "لبرنغ" إنه يسعى جاهدا فى العمل على تعميق العلاقات ما بين مصر والكاميرون لاسيما على المستوى البرلماني.
وأضاف السفير الكاميرونى، أنه تحدث مع رئيس البرلمان لدى بلاده فى شأن إعداد زيارات متبادلة ما بين البلدين على اعلى مستوى برلمانى وهو رؤساء البرلمانات الوطنية.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير الكاميرون لـ"أفريقية البرلمان": دولتنا تنظر إلى مصر كدولة شقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.