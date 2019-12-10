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أنيسة حسونة تطالب البرلمان بإعلان خطته التشريعية والرقابية قبل فض أعماله

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، هيئة مكتب المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال، والوكيلين والأمين العام، بأهمية تحديد القوانين المطروحة للمناقشة داخل المجلس خلال الفترة المقبلة.

وأضافت فى بيان لها، أن الدكتور علي عبد العال، تحدث عن أنه يتبقى 24 جلسة في عمر المجلس الحالي، ويجب مصارحة الشارع بالتشريعات التي سوف يتم مناقشتها وتحتل اولية المجلس خلال هذه الفترة".

وأكدت أن هناك العديد من المواطنين لديهم آمال في المجلس لمناقشة وإقرار تشريعات تخاطب حياتهم في العديد من القضايا، ومن ثم يجب على المجلس مصارحتهم بإمكانية طرح هذه التشريعات من عدمه للمناقشة.

وأشارت إلى أنه يجب على المجلس إعلان خطته التشريعية والرقابية في الفترة المقبلة وكذلك أجندة الأعمال، بهدف إعطاء صورة إيجابية للرأي العام عن المجلس حتى تكون حسن الختام.

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