رسميا.. الجامعة تستجيب لاستئناف الوداد وتخفض عقوبة يحيى جبران

قررت لجنة الاستئناف التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تخفيض عقوبة اللاعب يحيى جبران، متوسط ميدان فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، وذلك بعد أن تقدم النادي الأحمر باستئناف للعقوبة التي أنزلتها لجنة الانضباط.

وأصدرت اللجنة، قبل قليل، بلاغا رسميا على الموقع الرسمي للجامعة جاء فيه : ” اجتمعت اللجنة المركزية للاستئناف التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وأصدرت القرارين التاليين: تخفيض عقوبة توقيف يحيى جبران لاعب فريق الوداد الرياضي من ست مباريات نافذة إلى اربع مقابلات نافذة مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهما، و تأييد قرار اللجنة المركزية للتأديب بتغريم فريق شباب أطلس خنيفرة مبلغ 37500 درهما”.

وكانت لجنة العقوبات قد أوقفت جبران لست مباريات، بعد اتهامه بالبصق على الحكم، خلال المباراة التي جمعت الوداد بنهضة بركان، ضمن منافسات البطولة الاحترافية لكرة القدم.