بوتين: أهداف سياسية وراء إيقاف روسيا أربع سنوات من المشاركة في المسابقات الرياضية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن أهدافا سياسية، كانت وراء قرار الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، القاضي بإيقاف روسيا أربع سنوات عن المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية.

واعتبر بوتين على هامش اجتماع قمة حول إنهاء الحرب في أوكرانيا، بباريس، أن هذا القرار يتعارض مع الشرعية الأولمبية.

وتابع الرئيس الروسي: “يجب على روسيا أن تشارك في المسابقات تحت علمها الرسمي، لأنه لا يوجد أي شيء يفرض توجيه اللوم للجنة الأولمبية الروسية”.

وكانت اللجنة التنفيذية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، صادقت بالإجماع أمس الاثنين، بلوزان السويسرية، على قرار يقضي بإيقاف روسيا أربع سنوات عن المشاركة في المسابقات الدولية، بما فيها دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو” 2020، والألعاب الشتوية بكين 2022.