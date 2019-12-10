مؤسسات صحيّة تطالب "فيسبوك" بإزالة إعلانات تضليليّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أرسلت جمعيات تعنى بأمور الصحة ومجموعات من "مجتمع الميم" من حول العالم، رسالة إلى شركة " فيسبوك"، يوم أمس الإثنين، تطالب فيها بإزالة إعلانات مُضللة تسمح شركة فيسبوك بنشرها من قبل المعلنين، وتحتوي الإعلانات على معلومات خاطئة عن دواء يهدف إلى الوقاية من فيروس نقص المناعة البشريّة.

وأكّدت المؤسسات التي وقّعت على الرسالة الموجّهة لشركة فيسبوك، أنّ فيسبوك لم تكترث للتوجّهات التي تطالبها بالتدقيق حول سياسة صحّة المعلومة، ويُذكر أنّ الشركة لم تسحب إعلاناتها بعد، رغم التواصل معها، ووقّعت على الرسالة 52 مؤسسة صحيّة ومجموعات من "مجتمع الميم"، إذ اتُهِمت شركة فيسبوك سابقًا بعدم القيام بما يكفي لمكافحة المعلومات المضللة حول اللقاحات، ما دفعها إلى إزالة توصيات لهذا النوع من المحتوى.

وطالبت المؤسسات، شركة فيسبوك بتفسير سياستها المتعلقة بمثل هذا النوع من الإعلانات، وطرح سبل لتغييرها، وفي المقابل، أكدت الشركة أن الإعلانات لا تنتهك قواعد الشركة، لكنها تواصل التعاون مع المجموعات المعنية لضمان تحسين سياساتها وتطبيقها على نحو أفضل.