جديدة المكر: إصابة خطيرة باستهداف منزل رئيس المجلس بالرصاص

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استهدف منزل رئيس المجلس المحلي في جديدة المكر، المهندس سهيل ملحم، مساء اليوم، الثلاثاء، ما أسفر عن إصابة حارسه الشخصي بجروح خطيرة، ضمن موجة الجريمة المتصاعدة في المدن والبلدات العربية والتي حصدت حتى اليوم أرواح 88 شخصًا.

وذكر بيان صدر عن "نجمة داوود الحمراء" أن طواقمها تلقت بلاغا في تماما الساعة 19:42 عن جريح (28 عاما) في جديدة المكر من جراء إصابته لأعيرة نارية.

وأوضح البيان أن طواقم الإسعاف نقلت المصاب وهو يعاني من جروح "خطيرة"، إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج.

وهذه هي المرة الثانية التي يتم خلالها استهداف منزل رئيس المجلس المحلي في جديدة المكر، حيث تعرض في الـ28 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لجريمة إطلاق نار، كما تم حرق سيارة لتعليم السياقة تابعة له.

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وتسود بين أهالي جديدة المكر المتجمهرين أمام موقع إطلاق النار، حالة من الغضب والتوتر بعد تكرر الحوادث المشابهة، وهناك من حمل الشرطة المسؤولية بسبب تقاعسها عن القيام بواجبها في لجم عصابات الجريمة.

شهد البلدات والمدن العربية خلال الأشهر الماضية العديد من حالات الاعتداء على رؤساء السلطات المحلية ومنتخبي الجمهور، وذلك ضمن موجة الجريمة المتصاعدة التي تجتاح المجتمع العربي، والتي تواجه، بالمقابل، بحركة احتجاج واسعة، على شكل تظاهرات في مختلف البلدات العربيّة، تضمّنت إغلاقًا للشوارع الرئيسة في البلاد.

ووصل عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي خلال عام 2019 الجاري، إلى 88 قتيلا بينهم 11 امرأة، علما بأن العام الماضي (2018)، شهد مقتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة.

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