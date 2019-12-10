مبابي يرفض تجديد عقده مع سان جيرمان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن النجم الفرنسي، كيليان مبابي، رفض تجديد عقده مع فريقه باريس سان جيرمان.

وقالت صحيفة "ماركا" المدريدية، اليوم الثلاثاء، إن سان جيرمان حريص على تمديد عقد مبابي، والذي ينتهي في صيف 2022، لكن اللاعب لم يبد أي نية للتجديد في الوقت الحالي.

ويعتبر مبابي هدفًا للعديد من الأندية الكبرى في أوروبا، ولعل أبرزها ريال مدريد، الذي أعلن مدربه زين الدين زيدان على الملأ أن الدولي الفرنسي، يريد اللعب بقميص الميرينغي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الريال، يسعى للدخول في مفاوضات رسمية مع باريس سان جيرمان، للحصول على مبابي الصيف المقبل، رغم رفض النادي الفرنسي التفريط في اللاعب.

ويرغب مبابي في اللعب لنادٍ، يجعله قريب من الفوز بالكرة الذهبية، وهو ما يصعب تحقيقه في سان جيرمان.