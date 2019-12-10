قيادي بالمجلس الإنتقالي يطالب الحكومة الشرعية بمهام عاجلة

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

طالب رئيس الدائرة السياسية بالمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبين "سالم صالح حيدرة الكلدي" الحكومة الشرعية في رسالة عاجلة أن تعمل على تنفيذ اتفاق الرياض وان تستفيد من هذا الاتفاق بالشراكة مع المجلس الانتقالي والتحالف العربي في محاربة الارهاب.



وأضاف في حواره الخاص لــ "اليمن العربي" في رسالته للحكومة الشرعية السعي بجدية إلى إعادة توجية البوصلة إلى وضعها الطبيعي ويتمثل ذلك في تحرير الجمهورية العربية اليمنية من الحوثيين واستعادة شرعيتها إلى عاصمتها صنعاء.

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وقال لن يتم ذلك من فنادق الرياض واسطنبول والدوحة بل بالعودة وتوظيف الدعم الذي تتلقاة من دول التحالف العربي توظيف ايجابي والاستفاده من عذا الدعم في دعم المشروع العربي ومحاربة المشروع الايراني التوسعي.

كما نصح الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربة منصور للسعي للتخلص من التبعية لحزب الاصلاح والتحرر من السطرة الاخوانية على القرار السياسي لشخصيته كرئيس للشرعية.