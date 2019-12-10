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هذا ما قاله قرقاش عن غياب أمير قطر عن القمة الخليجية

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

علق وزير الشؤون الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، على غياب أمير قطر عن القمة الخليجية.

 

وكتب قرقاش في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر أن "أزمة قطر في تقديري مستمرة مع قناعتي أن لكل أزمة خاتمة".

 

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 وشدد قرقاش على أن الحلول الصادقة والمستدامة لصالح المنطقة.

 

 وبين أن غياب الشيخ تميم بن حمد عن قمة الرياض مرده سوء تقدير للموقف يسأل عنه مستشاروه.

 

واختتم تغريدته قائلا" يبقى الأساس في الحل ضرورة معالجة جذور الأزمة بين قطر والدول الأربع".

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