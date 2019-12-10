الأمير فيصل والزياني: القمة الخليجية أكدت على تعزيز التكامل والعمل المشترك

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

قال وزير خارجية المملكة العربية السعودية صاحب السمو الأمير فيصل آل سعود، إن القمة الخليجية التي عقدت بالرياض، ناقشت الموضوعات المتعلقة بالتكامل والترابط في كافة المجالات.



وأضاف الوزير في مؤتمرا صحفيا في ختام أعمال القمة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، مع الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني، ان القمة أكدت على الحفاظ على المكتسبات التي تحققت منذ تأسيس المجلس، ومنها تأكيد القادة على أهمية قوة وتماسك مجلس التعاون، وتعزيز العمل الخليجي المشترك، كما ناقش القادة العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

فيما أشار الدكتور الزياني، الى ان القمة الخليجية كانت ناجحة، وعبرت عن عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع دول المجلس ومواطنيها، والرغبة الصادقة في تعميق التعاون والتكامل الخليجي في مختلف المجالات.

Advertisements

وقال إن المجلس الأعلى أكد حرصه على وحدة الصف بين أعضائه، مؤكدا على وقوف دوله صفا واحدا في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.

وأضاف أن القمة أشادت بالمساعي الخيرة التي يبذلها أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لرأب الصدع الذي شاب العلاقات بين الدول الأعضاء، وعبر المجلس عن دعمه لتلك الجهود وأهمية استمرارها في اطار البيت الخليجي الواحد.

وأضاف أن المجلس الأعلى اعتمد توصيات مجلس الدفاع المشترك في دورته السادسة عشرة، وبارك إنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية الدفاعية والأمنية، واعتمد ميزانيتها المالية.

كما رحب بافتتاح المقر الرسمي للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية في مملكة البحرين في نوفمبر 2019م، مؤكدا أن ذلك سيعزز أمن وحماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وبحر عمان وباب المندب.