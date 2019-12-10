مدير عام الصحة بساحل حضرموت يعقد لقاء تعريفياً بخريجي التفتيش الصحي

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

عقد بمدينة المكلا اليوم الثلاثاء لقاء تعريفياً موسعاً برئاسة مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض بن حبور الجريري ضم خريجي مساق التفتيش الصحي وذلك لمناقشة الية عملهم وتوزيعهم على المديريات واشراكهم في الأعمال الفنية الميدانية في عموم مديريات المحافظة.



وفي اللقاء شدد المدير العام لصحة ساحل حضرموت الدكتور رياض حبور الجريري على مفتشي الصحة العامة بالالتزام بمبادئ وسلوكيات العمل في الميدان وضرورة بذل جهد اكبر لحماية المواطنين من الأمراض والاوبئة , كما نوه الدكتور الجريري على ضرورة عمل مفتشي الصحة في المشاريع الوقائية وصحة الموانئ والصحة والسلامة المهنية والملاريا والبلهارسيا وصحة البيئة والصحة المدرسية وأيضا شدد على مراقبة الأغذية ومكافحة العدوى ونظام الجودة والتقصي عن الأمراض الوبائية وكذلك التفتيش في المطاعم وأماكن إعداد الاغذية ومخازن الادوية والمواد الغذائية وأيضا بذل المزيد من الاهتمام في جانب قطاع الرعاية الصحية الأولية لما لها من أهمية في استقرار النظام الصحي في المحافظة.

الجدير بالذكر أن عمل المفتشين الصحيين سيتم عبر جملة من الشراكات الفاعلة مع المكاتب الخدمية الاخرى ذات العلاقة كالتربية والتعليم وصندوق النظافة والبلدية ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل لما لها من اهمية في تفعيل دور التفتيش الصحي بالمحافظة .

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كما أفاد الدكتور رياض الجريري انه سيتم البدء في العمل الميداني من قبل المفتشين الصحيين قريباً بعد ان تم احالة المفتشين الصحيين القدامى إلى التقاعد وتوقف العمل في هذا الجانب , مضيفاً ان صحة ساحل حضرموت ساعية في استغلال جميع الفرص المتاحة لهم لتحسين الوضع الصحي بالمحافظة.

حيث خرج اللقاء بجملة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز الصحة العامة ورفع المؤشرات الصحية في المديريات وتقديم الحماية اللازمة للكثير من المواطنين.

حضر اللقاء كلاً من عوض باحنحن نائب المدير العام والاستاذ فؤاد بامطرف مدير الرعاية الصحية الاولية بالمحافظة والأستاذ لطفي باطاهر مدير دائرة شؤون الموظفين