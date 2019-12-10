شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تدرج 4 قادة بجيش ميانمار على القائمة السوداء والان مع التفاصيل

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 صورة ارشيفية ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة أدرجت اليوم الثلاثاء 4 من قادة جيش ميانمار، بينهم رئيس الأركان، على قائمة سوداء، وذلك في أقوى تحرك حتى الآن تقوم به واشنطن تجاه مزاعم عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينجا وأقليات أخرى.

وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات استهدفت رئيس أركان القوات العسكرية البورمية مين أونغ هلاينغ ونائبه سوي وين وثان أو قائد‭‭ ‬‬فرقة المشاة الخفيفة 99 وأونغ أونغ قائد فرقة المشاة الخفيفة 33.

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