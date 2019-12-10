ليبرمان يرفض دعوة نتانياهو لـ "حكومة ضيقة"

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

أفيغدور ليبرمان

جدد زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء، رفضه الانضمام لحكومة يمينية ضيقة، بعد دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، للانضمام لمباحثات سريعة بشأن هذه الحكومة لتجنب حل الكنيست والتوجه لانتخابات ثالثة.



وقال ليبرمان، بحسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، إنه "لن ينضم إلى حكومة يمين ضيقة، مثلما طُلب منه، وإن حكومة كهذه لن تؤدي مهامها كما يجب".

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وأضاف، أن "حزبه يتعرض لحملة من الضغوط والإغراءات، لا يتذكر مثلها منذ أن بدأ مشواره السياسي، وأن حزبه هو الجهة الوحيدة التي تتخذ قراراتها لصالح الدولة".

ودعا زعيم حزب الليكود الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ليبرمان للدخول في مباحثات سريعة بشأن تشكيل حكومة إسرائيلية، قبل ساعات من حل الكنيست الإسرائيلي والتوجه لانتخابات ثالثة.

وجاءت دعوة نتانياهو في ظل انسداد أفق تشكيل حكومة إسرائيلية موسعة، وفشل زعيم أكبر حزبين حصلا على عدد مقاعد في الكنيست في مهمة تشكيل الحكومة، كما شارفت المهلة الممنوحة للكنيست لتسمية رئيس وزراء على الانتهاء، دون إحراز أي تقدم في هذا الملف.

ومع انتهاء ساعات مساء الأربعاء، دون تقدم في ملف تشكيل الحكومة الإسرائيلية، فإن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، سيكون أمام خيار وحيد هو حل الكنيست، والدعوة لانتخابات إسرائيلية للمرة الثالثة خلال أقل من عام، في مارس المقبل.