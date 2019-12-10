جبايات الحوثي تجبر مدارس إب على طرد طلابها

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

أجبرت الجبايات التي فرضت في بعض مدارس إب، وسط اليمن، على طرد طلابها.



حيث طردت مدرسة "الشعب" بمديرية المشنة بمدينة إب، الكثير من طلاب المدرسة، بسبب عدم استطاعتهم دفع مبالغ مالية مفروضة على الطلاب شهريا.

وكانت الكليات فرضت الوسوم كجبايات يتم تحصيلها لدفع جزء من مستحقات المعلمين الذين قطعت مليشيا الحوثي مرتباتهم للعام الرابع على التوالي.

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ويأتي هذا إستياء واسع في أوساط أولياء أمور الطلاب الذين تم طردهم من مدرسة الشعب ومدارس أخرى بحجة عدم دفع رسوم شهرية تفرض عليهم، دون مراعاة الأوضاع الإقتصادية والمعيشية المتردية التي يعيشها المواطنين بفعل الحرب والإنقلاب.

وأكدت مصادر تربوية، تسرب المئات من طلاب مدارس محافظة إب بمختلف المديريات واتجاههم للعمل في مهن بيع الخردوات والعلب الفارغة والتسول والتجنيد نتيجة عدم مقدرة أسرهم تحمل تكاليف وتبعات الرسوم الدراسية الشهرية المقررة عليهم.

وبين معلمون أن الطلاب الذين تم طردهم من مدرسة الشعب اتجهوا إلى محلات ألعاب البلياردو وألعاب أخرى جعلتهم يتسكعون في الشوارع ويتركون مقاعدهم الدراسية.