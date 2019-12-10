شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء اجتماع وزاري أوروبي بسبب تغريدات والان نبدء بالتفاصيل

خالف مسؤول مجري التقاليد المتبعة في الاجتماعات الوزارية الأوروبية المغلقة، حيث كتب سلسلة من التغريدات التي تنتقد عقد جلسة استماع بشأن التزام المجر بسيادة القانون واعتبرها "قتالا سياسيا بسبب دوافع ايديولوجية".

ووجه زولتان كوفاكس، المتحدث باسم رئيس الوزراء فيكتور اوربان، تعليقات مباشرة على نقاط أثارتها إيطاليا وألمانيا والبرتغال، ودول أخرى.

وقالت مصادر دبلوماسية إن رئيس الاجتماع دعا إلى بيان مكتوب بعد شكاوى العديد من الوفود.

وكتب كوفاكس ردا على تغريدة من كبيرة مسؤولي سيادة القانون في الاتحاد الأوروبي فيرا جوروفا "إنه أمر مؤسف أن تواصلوا تجاهل الحقائق والجدال بالنيابة عن المجر وتصبحون طرفا في اضطهاد سياسي"