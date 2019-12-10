شرطة كربلاء تعزز إجراءاتها الامنية لحماية المتظاهرين السلميين

أعلنت قيادة شرطة كربلاء، الثلاثاء، عن تعزيز إجراءاتها الامنية بشكل مكثف وكبير بهدف توفير الامن والامان للمحافظة والمتظاهرين السلميين.
وأضاف أن "واجب الاجهزة الامنية هو توفير الحماية التامة لجميع أهالي كربلاء والوافدين إليها وكذلك حماية المتظاهرين السلميين والناشطين المدنيين وغيرهم ولن نسمح بتكرار حوادث استهدافهم وسنعمل على كشف الجناة بتعاون أهالي كربلاء المقدسة الغيارى".
وأكد البيان، أن "كربلاء المقدسة كانت ولا زالت مدينة للأمن والأمان لكل القاصدين اليها، ومسؤوليتنا تحتم علينا مضاعفة الجهود وخاصة في هذه الظروف الراهنة لحماية المواطنين جميعاً وتعزيز الامن والسلم المجتمعي".
ودعا إلى" تعاون الجميع مع الاجهزة الامنية لحماية الاهالي والمتظاهرين السلميين حتى تحقيق المطالب المشروعة".
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