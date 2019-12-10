القوة الجوية ينجح في اختباره التجريبي الاول بتونس

وسجل ثلاثية الصقور كل من حمادي احمد وايمن حسين ومحمد قاسم ماجد، حيث يعد هذا الفوز هو الاول للفريق في مباراته التجريبية ضمن معسكر تونس.

ويواصل فريق الصقور استعدادااته لمواجهة مولودية الجزائر ضمن اياب دور الـ16 من البطولة العربية للاندية الابطال في السادس عشر من شهر كانون الاول الجاري.



وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بنتيجة 0-0 على ملعب فرانسوا حريري في اربيل.