القوة الجوية ينجح في اختباره التجريبي الاول بتونس

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2019-12-10 | 19:10
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تغلب فريق القوة الجوية على نظيره الوادي الافريقي التونسي 3-2 في مباراة تجريبية اجريت اليوم الثلاثاء ضمن معسكره التدريبي في تونس.
وسجل ثلاثية الصقور كل من حمادي احمد وايمن حسين ومحمد قاسم ماجد، حيث يعد هذا الفوز هو الاول للفريق في مباراته التجريبية ضمن معسكر تونس.
ويواصل فريق الصقور استعدادااته لمواجهة مولودية الجزائر ضمن اياب دور الـ16 من البطولة العربية للاندية الابطال في السادس عشر من شهر كانون الاول الجاري.
وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بنتيجة 0-0 على ملعب فرانسوا حريري في اربيل.
ويواصل فريق الصقور استعدادااته لمواجهة مولودية الجزائر ضمن اياب دور الـ16 من البطولة العربية للاندية الابطال في السادس عشر من شهر كانون الاول الجاري.
وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بنتيجة 0-0 على ملعب فرانسوا حريري في اربيل.
المحرر: محمد خليل
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