تنشر الخليج 365، صوراً لحرائق اندلعت قبل قليل بعدد من الاطارات والنفايات قرب ساحة الوثبة وسط بغداد. وكان مصدر امني افاد، اليوم الثلاثاء، بتسجيل حالات اختناق واصابات قرب ساحة الوثبة وسط بغداد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. حرائق قرب الوثبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.