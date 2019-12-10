بعد قرعة دوري الابطال.. بشار رسن: متشوق لمواجهة ميمي

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2019-12-10 | 18:58
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وقال رسن في حديث للسومرية نيوز، إن "المجموعة الثالثة في دوري الابطال صعبة للغاية، لان الدحيل متصدر الدوري القطري والشارقة متصدر الدوري الاماراتي والتعاون من فرق المقدمة في الدوري السعودي".
وعن مواجهة زميله في المنتخب الوطني، لاعب نادي الدحيل مهند علي "ميمي"، اكد رسن، "متشوق لمواجهة ميمي في دوري الابطال، هو زميلي واتمنى له الموفقية دائماً".
يذكر أن رسن وصل مع بيرسبوليس الى نهائي دوري أبطال آسيا عام 2018 وحصد وصافة اللقب بعد كاشيما الياباني.
وساهم رسن في فوز بيرسبوليس على گل گهر سیرجان 2-1 ضمن منافسات الدوري الايراني.
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