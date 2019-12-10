مسلحون يسرقون مبالغ مالية ومصوغات ذهبية داخل منزل في الشعب

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بان مسلحين سرقوا مبالغ مالية ومصوغات ذهبية في منطقة الشعب شمالي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين أقدموا، اليوم، على اقتحام منزل ضمن حي البساتين منطقة الشعب وقاموا بسرقة مبالغ ومصوغات ذهبية لم يقدر ثمنها".
وأضاف ان "المسلحين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة بعد تنفيذ عملية السرقة"، مبيناً أن "المنزل كان خالياً من ساكنيه".
وأضاف ان "المسلحين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة بعد تنفيذ عملية السرقة"، مبيناً أن "المنزل كان خالياً من ساكنيه".
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