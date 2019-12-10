أعلنت مديرية جمارك مطار النجف، اليوم الثلاثاء، احباطها عملية تهريب عملات نقدية مختلفة بقيمة 400 الف دولار في مطار المحافظة، لافتة إلى اعتقال المهربين.
وقال مدير جمارك مطار النجف طالب شراد اللهيبي، في حديث لـ الخليج 365، إن "جمارك النجف تمكنت اليوم من احباط عملية تهريب عملات نقدية مختلفة بقيمة 400 الف دولار أميركي".
وأضاف اللهيبي، أن "مفارزنا القت القبض على شخصين حاولا تنفيذ عملية التهريب في صالة المغادرة بالمطار".
كانت هذه تفاصيل خبر جمارك النجف تعلن احباط تهريب عملات بقيمة 400 الف دولار بمطار المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.