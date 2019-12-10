جمارك النجف تعلن احباط تهريب عملات بقيمة 400 الف دولار بمطار المحافظة

أعلنت مديرية جمارك مطار النجف، اليوم الثلاثاء، احباطها عملية تهريب عملات نقدية مختلفة بقيمة 400 الف دولار في مطار المحافظة، لافتة إلى اعتقال المهربين.

وقال مدير جمارك مطار النجف طالب شراد اللهيبي، في حديث لـ الخليج 365، إن "جمارك النجف تمكنت اليوم من احباط عملية تهريب عملات نقدية مختلفة بقيمة 400 الف دولار أميركي".

وأضاف اللهيبي، أن "مفارزنا القت القبض على شخصين حاولا تنفيذ عملية التهريب في صالة المغادرة بالمطار".