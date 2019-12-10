الدحيل يكشف حقيقة انتقال 'ميمي' في الميركاتو الشتوي

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2019-12-10 | 18:33
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وقال المنسق الاعلامي لنادي الدحيل بشير محمد في حديث للسومرية نيوز، إن "كثير من الانباء والاقاويل انتشرت في الايام القليلة الماضية حول مسألة بقاء ميمي او انتقاله الى فريق اخر".
واوضح أنه "حتى اللحظة ميمي مستمر مع الفريق ولا توجد اي صحة لتلك الانباء، لكن الجمعية العمومية للنادي، انتخبت رئيساً جديداً اليوم وفي الاسبوع المقبل ستتضح الكثير من الامور فيما يخص مستقبل ميمي وبقية اللاعبين".
يذكر ان ميمي، انتقل الى صفوف الدحيل قادماً من الشرطة في الانتقالات الصيفية الماضية.
وانتخبت الجمعية العمومية لنادي الدحيل، الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني رئيساً جديداً للنادي.
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