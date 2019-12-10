واشنطن تحظر دخول القنصل السعودي في اسطنبول الأراضي الأمريكية

وقالت الوزارة في بيان نشر على موقعها الرسمي اليوم الثلاثاء، إن هذا الإجراء "هو خطوة أخرى مهمة في الرد على مقتل خاشقجي التي تعد جريمة بشعة وغير مقبولة".

وأضافت أنها تواصل حث الحكومة السعودية على محاكمة كاملة وعادلة وشفافة للمسؤولين عن مقتل خاشقجي، ومحاسبة جميع المتورطين.