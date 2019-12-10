سعد قيس يقترح تطبيق آلية دوري الامم الاوروبية في العراق

وتقسم الية الدوري الاوروبي المنتخبات البالغ عددها 55 إلى أربع درجات تسمى "دوريات" وهي دوري (A) مكون من 12 فريقا، ودوري (B) مكون من 12 فريقا، ودوري (C) مكون من 15 فريقا، وأخيرا دوري (D) مكون من 16 فريقا. وسيحتوي كل دوري على 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 3 أو 4 فرق حسب عدد منتخبات كل دوري وتلعب في ايام "فيفا".وقال قيس في تغريدة له على "تويتر"، إنه "بعد قرار ايقاف الدوري، نصيحتي للأتحاد العراقي، باستحداث بطولة مشابهة لبطولة دوري امم اوروبا التي فازت بها البرتغال مؤخرا والتي كانت بديلة لأيام الفيفا والمباريات الودية وتكون اطرافها الفرق التي يلعب اغلب لاعبيها مع المنتخب من اجل ديمومة استمرار خوضهم للمباريات".

وتوقف الدوري العراقي الممتاز بسبب الاحداث التي تشهدها البلاد منذ مطلع تشرين الاول الماضي.