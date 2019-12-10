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2019-12-10 | 18:10
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وقال قيس في تغريدة له على "تويتر"، إنه "بعد قرار ايقاف الدوري، نصيحتي للأتحاد العراقي، باستحداث بطولة مشابهة لبطولة دوري امم اوروبا التي فازت بها البرتغال مؤخرا والتي كانت بديلة لأيام الفيفا والمباريات الودية وتكون اطرافها الفرق التي يلعب اغلب لاعبيها مع المنتخب من اجل ديمومة استمرار خوضهم للمباريات".
وتوقف الدوري العراقي الممتاز بسبب الاحداث التي تشهدها البلاد منذ مطلع تشرين الاول الماضي.
وتكون اطرافها الفرق التي يلعب اغلب لاعبيها مع المنتخب من اجل ديمومه استمرار خوضهم للمباريات..This is a Twitter Status — سعد قيس - Saad Qais11 (@Keis2001Saad)
بعد قرار ايقاف الدوري..— سعد قيس - Saad Qais11 (@Keis2001Saad) December 10, 2019
نصيحتي للأتحاد العراقي باستحداث بطولة مشابهه لبطوله دوري امم اوروبا التي فازت بها البرتغال مؤخرا والتي كانت بديله لأيام الفيفا والمباريات الودية.
وتكون اطرافها الفرق التي يلعب اغلب لاعبيها مع المنتخب من اجل ديمومه استمرار خوضهم للمباريات..#مجرد_رأي
كانت هذه تفاصيل خبر سعد قيس يقترح تطبيق آلية دوري الامم الاوروبية في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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