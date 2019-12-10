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سعد قيس يقترح تطبيق آلية دوري الامم الاوروبية في العراق

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2019-12-10 | 18:10

سعد قيس يقترح تطبيق آلية دوري الامم الاوروبية في العراق

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اقترح النجم الدولي السابق، سعد قيس، تطبيق آلية دوري الامم الاوروبية في العراق بعد توقف الدوري الممتاز لكرة القدم.
وتقسم الية الدوري الاوروبي المنتخبات البالغ عددها 55 إلى أربع درجات تسمى "دوريات" وهي دوري (A) مكون من 12 فريقا، ودوري (B) مكون من 12 فريقا، ودوري (C) مكون من 15 فريقا، وأخيرا دوري (D) مكون من 16 فريقا. وسيحتوي كل دوري على 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 3 أو 4 فرق حسب عدد منتخبات كل دوري وتلعب في ايام "فيفا".

وقال قيس في تغريدة له على "تويتر"، إنه "بعد قرار ايقاف الدوري، نصيحتي للأتحاد العراقي، باستحداث بطولة مشابهة لبطولة دوري امم اوروبا التي فازت بها البرتغال مؤخرا والتي كانت بديلة لأيام الفيفا والمباريات الودية وتكون اطرافها الفرق التي يلعب اغلب لاعبيها مع المنتخب من اجل ديمومة استمرار خوضهم للمباريات".

وتوقف الدوري العراقي الممتاز بسبب الاحداث التي تشهدها البلاد منذ مطلع تشرين الاول الماضي.

 

نصيحتي للأتحاد العراقي باستحداث بطولة مشابهه لبطوله دوري امم اوروبا التي فازت بها البرتغال مؤخرا والتي كانت بديله لأيام الفيفا والمباريات الودية.
وتكون اطرافها الفرق التي يلعب اغلب لاعبيها مع المنتخب من اجل ديمومه استمرار خوضهم للمباريات..This is a Twitter Status — سعد قيس - Saad Qais11 (@Keis2001Saad)

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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