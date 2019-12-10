شرطة الديوانية تتخذ إجراءات احترازية لمنع تكرار أحداث ميسان وكربلاء بالمحافظة

وقال قائد الشرطة العميد حيدر الخيكاني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قيادة شرطة محافظة الديوانية قامت بتشديد الاجراءات الامنية على خلفية الأحداث الاخيره في محافظتي ميسان كربلاء".

وأضاف الخيكاني، أن "الاجراءات المتبعة هي عن طريق خطة امنية جديدة بالاشتراك مع قيادة فرقة ١٩ للجيش العراقي في المحافظة".

