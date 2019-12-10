أوروبا ترحب بـ"التقدم" الذي أحرزته قمة باريس حول أوكرانيا

الرئيس الروسي ونظيره الأوكراني خلال جلسة المباحثات- أ.ف.ب

رحب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، بـ"التقدم" الذي أحرزته قمة باريس حول أوكرانيا، معتبرا أنه "خطوة أولى نحو الحل".



وقال بوريل في باريس معددا الإجراءات التي تم الاتفاق خلال قمة الإثنين جمعت الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل، "ارحب بالتقدم. ليس قليلا أن يعلن وقف لإطلاق النار على كامل خط الجبهة، مع تراجع للقوات وتبادل للأسرى".

لكن المسؤول الأوروبي الجديد استبعد أن ترفع فورا العقوبات التي فرضت على روسيا، منبها في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان "من دون حل (لقضية أوكرانيا) لن تتغير عقوبات الاتحاد الأوروبي بحق روسيا".

Advertisements

وقال لودريان "لقد بدأنا منطقا إيجابيا"، مشددا على "وجوب ترجمة هذا التقدم في شكل ملموس بإشراف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".





والتقى بوتين ونظيره الأوكراني للمرة الأولى، أمس الإثنين، خلال قمة في باريس حول أوكرانيا انتهت بالتوافق على بعض التدابير لخفض التصعيد في الأزمة الأوكرانية، بدون احداث خرق كبير لإنهاء الحرب المستمرة منذ 5 سنوات في شرق أوكرانيا.

وأشاد بوتين بالقمة باعتبارها "خطوة هامة" نحو خفض التصعيد.