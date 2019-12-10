السيسي: مصر حريصة على وحدة واستقرار ليبيا

جانب من لقاء السيسي و رامافوزا في القاهرة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، حرص بلاده على وحدة واستقرار ليبيا، وتقديم الدعم الدائم لكل خطوات التسوية السياسية بالبلاد، وجهود الجيش الوطني في القضاء على الإرهاب.

وقال السيسي خلال لقائه بقصر الاتحادية بالقاهرة رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، أن القاهرة تدعم جهود تحقيق السلام في كافة قارة أفريقيا.





وأوضح متحدث الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، أن السيسي أكد خلال اللقاء ضرورة تعزيز التشاور السياسي بين مصر وجنوب أفريقيا في مختلف قضايا السلم والأمن والتنمية الاقتصادية في القارة الأفريقية، وذلك إيماناً بالدور الهام الذي تقوم به الدولتان في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي التي تعقبها رئاسة جنوب أفريقيا للاتحادفي 2020.

وأعرب الرئيس المصري عن ثقته في استكمال الجانب الجنوب أفريقي لنهج تعزيز العمل الأفريقي المشترك في مختلف المجالات خلال فترة رئاستها للاتحاد.

من جانبه أشاد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا بالتطور المتواصل في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً تقديره الكبير لمصر وشعبها وقيادتها.

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وقال- بحسب بيان الرئاسة المصرية- إنه هناك فرص واعدة لتطوير العلاقات بين البلدين ودفع أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات لتحقيق التنمية الشاملة بهما.





وناقش الرئيسان آفاق تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وتم التوافق حول أهمية انعقاد الدورة التاسعة للجنة المشتركة بين البلدين في مطلع العام القادم ٢٠٢٠، وذلك لبحث مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الاقتصاد والتجارة وتبادل الاستثمار، فضلاً عن التعاون في مجال مشروعات تنمية البنية التحتية في القارة الأفريقية، خاصةً مشروع ممر القاهرة - كيب تاون، لما لها من تأثير إيجابي في ترسيخ مسيرة التنمية في القارة.

كما شهد اللقاء تبادل الرؤى بين الرئيسين بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الأفريقي.

وأشاد الرئيسان في هذا الصدد بالتنسيق المستمر بين مصر وجنوب أفريقيا في الملفات ذات الصلة بالاتحاد على مدار السنوات الماضية.



