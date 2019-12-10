مصدر قضائي مصري ينفي رفع اسم أبوتريكة من قوائم الإرهاب

نفى مصدر قضائي مصري صدور أي قرارات جديدة من محكمة النقض بخصوص لاعب كرة القدم محمد أبوتريكة، مؤكدًا أنه لا يزال مدرجا على قوائم الإرهاب بقرار من محكمة الجنايات صدر نهاية العام الماضي.

وقال المصدر المطلع في تصريح لـ"العين الإخبارية"، فضل عدم ذكر اسمه، إن آخر قرار صدر من محكمة النقض بتبرئة أبوتريكة كان في يوليو/تموز العام الماضي.

لكن سبق ذلك قرار آخر من محكمة الجنايات المصرية بإدراج اسمه على قوائم الإرهاب، وفق مذكرة صادرة من لجنة التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية.



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وأكد المصدر أن قرارات محكمة النقض تصدر في بيانات رسمية وتنشر في الجريدة الرسمية، مطالبًا بضرورة توخي الحذر في نشر الأخبار المتعلقة بالأحكام القضائية.



وفي 4 يوليو/تموز 2018 قضت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين، في حكم نهائي وباتّ بإلغاء قرار سابق صدر في 12 يناير/تشرين الثاني 2017، بإدارج أبوتريكة و1537 شخصا على قوائم الإرهابيين.

لكن سبق هذا الحكم قرار جديد بإدراج المتهمين على قائمة الإرهابيين في قضية جديدة.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة أصدرت في وقت سابق قرارًا بتأييد التحفظ على أموال أبوتريكة برفقة آخرين من جماعة الإخوان الإرهابية، في الوقت الذي أصدرت فيه محكمة القضاء الإداري قرارًا بإلغاء التحفظ على أمواله.

وقدمت هيئة قضايا الدولة بمصر طعنا على القرار الأخير أمام المحكمة الإدارية العليا، فقررت الوقف التعليقي لذلك الطعن لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في دعوى فضّ التناقض بين أحكام "القضاء الإداري والأمور المستعجلة" حول قرارات التحفظ على أموال تنظيم الإخوان الإرهابي ومؤيديه.