البيان الختامي للقمة الخليجية الـ40

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود انتهاء أعمال القمة الخليجية الـ40 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقدة بالرياض.

وأصدر القادة المشاركون بالقمة بياناً ختامياً للقمة الخليجية الـ40 المنعقدة اليوم الثلاثاء بالرياض، تلاه الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني.

وأشار الإعلان الصادر في الدورة الـ40 لمجلس التعاون الخليجي إلى تأكيد القادة على أن يظل المجلس كياناً متكاملاً متماسكاً مترابطاً لمواجهة كافة التحديات والمخاطر.

وقال الزياني إنه تحققت خلال مسيرة المجلس إنجازات مهمة من خلال التماسك بالمبادئ التي وضعها قادة المجلس وفقاً النظام الأساسي منذ مايو عام 1981، التي يتمثل الهدف الأعلى منها تحقيق التعاون والتنسيق والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين.

وأنهى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي البيان الختامي للقمة، مشيراً إلى تأكيد قادة دول المجلس حرصهم على وحدة الصف بين أعضائه، والحفاظ على أمن المنطقة والسلم الاجتماعي، منوهين بأن التحديات المستقبلية تستوجب الارتقاء بآليات العمل المشترك وإعداد جيل مؤهل لمواجهتها.