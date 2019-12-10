المعارضة التركية تتهم السلطات بنهب تبرعات "مسرحية الانقلاب"

أكدت المعارضة التركية، الثلاثاء، أن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استولى على أموال التبرعات من أجل ضحايا المحاولة الانقلابية المزعومة التي شهدتها البلاد عام 2016.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "غزته دوفار" المعارضة، فقد اعترف فؤاد أوقطاي نائب أردوغان بأن "هذه الأموال وقيمتها 309 ملايين ليرة تم تحويلها إلى الحسابات البنكية الخاصة بمؤسسات الخزانة التركية".

وأضاف المسؤول التركي في تصريحات أدلى بها من داخل مقر البرلمان أن "تقييم هذه الأموال وكيفية التصرف بها مسألة ستقوم بها إحدى الهيئات التابعة للدولة"، على حد تعبيره.

وتعليقًا على تصريحات أوقطاي، قال أوزقا ياليم نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض عن ولاية "أوشاق": "لماذا لم يتم توزيع الأموال على أصحابها؟ أمن تبرعوا بها كانوا قد تبرعوا بتلك الأموال لوزارة الخزانة؟!".

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بدوره، قال معارض آخر من الحزب ذاته، وهو نائبه عن العاصمة أنقرة، مراد أمير: "لماذا ظلت هذه الأموال دون أن تعطى لأصحابها طيلة 3 سنوات ونصف السنة؟".

وفي 15 يوليو/تموز 2016 شهدت تركيا محاولة انقلاب فاشلة ترى المعارضة أنها كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

وبعد "مسرحية الانقلاب" في 2016، فرض حالة أردوغان طوارئ استمرت عامين كاملين، دأب فيها على شن حملة انتقامية بحق كل التيارات المعارضة له.

وشملت هذه الحملة عمليات فصل تعسفي كانت تتم بموجب مراسيم رئاسية تصدر عن أردوغان مباشرة، بعد أن أمسك في يده بزمام كل السلطات؛ لا سيما بعد تحول البلاد من نظام برلماني إلى رئاسي في يونيو/حزيران 2018.

وقبل أيام قال زعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو إن نظام أردوغان وحزبه الحاكم، العدالة والتنمية، "يحاولان إخفاء ما تم فضحه عن أن ما حدث منتصف يوليو/تموز 2016 كان انقلابا مدبرًا".

وشدد قليجدار أوغلو على أن "أردوغان ونظامه يفعلون كل ما بوسعهم حتى لا تنكشف حقيقة تدبيرهم مسرحية الانقلاب التي وقعت قبل ثلاث سنوات".