الملك سلمان بن عبدالعزيز: "مجلس التعاون" تجاوز الأزمات التي تمر بها المنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إن مجلس التعاون الخليجي تمكن من تجاوز الأزمات التي تمر بها المنطقة، مؤكداً ضرورة التصدي لإرهاب النظام الإيراني.
جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، بافتتاح الدورة الـ40 لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة السعودية الرياض.
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