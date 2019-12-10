هذا ما قاله قرقاش عن غياب أمير قطر عن القمة الخليجية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 الدوحة أبو ظبي - الخليج 365 علق وزير الشؤون الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، على غياب أمير قطر عن القمة الخليجية. وكتب قرقاش في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رصدها "الخليج 365" أن "أزمة قطر في تقديري مستمرة مع قناعتي أن لكل أزمة خاتمة". Advertisements وشدد قرقاش على أن الحلول الصادقة والمستدامة لصالح المنطقة. وبين أن غياب الشيخ تميم بن حمد عن قمة الرياض مرده سوء تقدير للموقف يسأل عنه مستشاروه. واختتم تغريدته قائلا" يبقى الأساس في الحل ضرورة معالجة جذور الأزمة بين قطر والدول الأربع".

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