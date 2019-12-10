المملكة تستضيف اجتماعات المجلس الوزاري العربي للسياحة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 الخليج 365 تستضيف المملكة العربية السعودية من خلال الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، اجتماعات المكتب التنفيذي والمجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته الـ(22) بالأحساء عاصمة السياحة العربية لعام 2019، وذلك خلال الفترة من 21-23 من شهر ديسمبر الحالي.

وتشارك المنظمة العربية للسياحة بوفد برئاسة معالي رئيسها الدكتور بندر بن فهد آل فهيد في اجتماعات المكتب التنفيذي في دورته 25 والمجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته 22 بعاصمة السياحة العربية الأحساء لعام 2019م حيث ستتسلم المملكة العربية السعودية رئاسة الدورة من جمهورية مصر العربية.

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