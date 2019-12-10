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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الأمن الصومالية تعلن التصدي لهجوم قرب قصر الرئاسة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أعلنت قوات الأمن الصومالية، الثلاثاء، التصدي لهجوم قرب قصر الرئاسة ومقتل 2 من منفذيه.
وقالت الشرطة الصومالية، في بيان، إن "5 مسلحين هاجموا نقطة أمنية في محيط القصر الرئاسي بالعاصمة مقديشو".
وأوضحت قوات الأمن الصومالية أنها تمكنت من "صد الهجوم وقتل 2 من منفذيه".
ولم توضح قوات الأمن الصومالية المزيد التفاصيل حول الواقعة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.
ويكتنف غموض كبير المشهد السياسي الصومالي خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي من المقرر أن تجرى في 2020-2021.
وأعرب كثير من الأحزاب السياسية المعارضة عن قلقها تجاه محاولات تمديد الفترة الرئاسية للإدارة الحالية.
ويعاني الصومال من هجمات متكررة لحركة "الشباب" الإرهابية، أوقعت 2078 قتيلا و2507 مصابين، خلال الفترة بين يناير 2016، و14 أكتوبر 2017 فقط، حسب إحصاء للأمم المتحدة.
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